Условия Доставки

Доставка по Москве:

Бесплатно при заказе от 40 000 рублей в пределах МКАД

При заказе менее 40 000 рублей в пределах МКАД (цена на доставку печей, каминов и других товаров максимальный габаритный размер которого более 50 см или вес более 5 кг) - 800 руб, для аксессуаров и светильников весом до 5 кг - 400 руб

При заказе за МКАД цена доставки будет рассчитываться: 800 руб + 25 руб за 1 км от МКАД

Доставка по Московской области:

Цена доставки будет рассчитываться: 800 руб + 25 руб за 1 км от МКАД

Сроки доставки

При наличии товара на нашем складе доставка осуществляется в течении двух ближайших рабочих дней.

Расчет километража производится с помощью Яндекс Карты

Доставка осуществляется при наличии доступного проезда грузового автотранспорта! Время доставки с 8 до 22 часов.

Стоимость разгрузки

Печи, камины и топки до 180 кг - 1600 руб , разгрузка подразумевает собой снятие товара с машины и занос до места установки двумя грузчиками.

Свыше 180 кг - мы оказываем помощь в разгрузке (разгрузка осуществляется самим покупателем)

Доставка в регионы РФ

Доставка товара в регионы РФ осуществляется транспортными компаниями (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, DPD и др.)

Стоимость доставки до получателя оплачивается по тарифам транспортной компании при получении товара.

Стоимость доставки до терминала транспортной компании в г.Москва 800 руб

Оплата заказа:

Оплатить заказ можно наличными в нашем офисе или курьеру в момент получения товара.

Так же возможна безналичная оплата банковской картой в нашем офисе или оплата по счету. Мы выставим по вашему заказу счет, который можно оплатить в отделении любого банка или выполнить оплату онлайн в программе "клиент-банк". В дальнейшем для получения товара потребуется предоставить нам копии платежных документов.