Условия Доставки

Доставка по Москве:
- Бесплатно при заказе от 40 000 рублей в пределах МКАД
- При заказе менее 40 000 рублей в пределах МКАД (цена на доставку печей, каминов и других товаров максимальный габаритный размер которого более 50 см или вес более 5 кг) - 800 руб, для аксессуаров и светильников весом до 5 кг - 400 руб
- При заказе за МКАД цена доставки будет рассчитываться: 800 руб + 25 руб за 1 км от МКАД
Доставка по Московской области:
- Цена доставки будет рассчитываться: 800 руб + 25 руб за 1 км от МКАД
Сроки доставки
- При наличии товара на нашем складе доставка осуществляется в течении двух ближайших рабочих дней.
Расчет километража производится с помощью Яндекс Карты
Доставка осуществляется при наличии доступного проезда грузового автотранспорта! Время доставки с 8 до 22 часов.
Стоимость разгрузки
Печи, камины и топки до 180 кг - 1600 руб , разгрузка подразумевает собой снятие товара с машины и занос до места установки двумя грузчиками.
Свыше 180 кг - мы оказываем помощь в разгрузке (разгрузка осуществляется самим покупателем)
Доставка в регионы РФ
- Доставка товара в регионы РФ осуществляется транспортными компаниями (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, DPD и др.)
- Стоимость доставки до получателя оплачивается по тарифам транспортной компании при получении товара.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании в г.Москва 800 руб
Оплата заказа:
Оплатить заказ можно наличными в нашем офисе или курьеру в момент получения товара.
Так же возможна безналичная оплата банковской картой в нашем офисе или оплата по счету.
Мы выставим по вашему заказу счет, который можно оплатить в отделении любого банка или выполнить оплату онлайн в программе "клиент-банк". В дальнейшем для получения товара потребуется предоставить нам копии платежных документов.